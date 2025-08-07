上野国の土豪として始まり、やがて豊臣秀吉の傘下に入り、さらに独立大名として戦国の世を颯爽と駆け抜けた真田一族。その真田一族の中でも、真田幸隆・昌幸・信繁・信幸の三代にわたる事績を紹介していく。今回は、兄二人の死によって真田家の家督を継ぎ、徳川家康に二度までも煮え湯を飲ませた、知将・真田昌幸を2回にわたり紹介しよう。真田昌幸像「信濃真田家13代当主・幸正所蔵」（Wikipedia）数々の戦功で信玄の絶対的な信用