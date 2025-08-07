日本維新の会は７日、党代表選を実施するかどうかを所属議員らに問う投票の結果、代表選は不要との意見が多数となり、吉村代表（大阪府知事）の続投が決まったと発表した。前原誠司共同代表が兼ねる国会議員団代表の後任を選ぶ８日の選挙には、藤田文武・前幹事長ら３人が立候補を届け出た。藤田氏の勝利が確実な情勢となっている。吉村氏は再任が決まった後、大阪市内の党本部で記者団に「社会保険料を下げる改革と副首都の２