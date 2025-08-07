◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ヤクルト（７日・東京ドーム）巨人は田中将大投手が日米通算１９９勝目を目指して約３か月ぶりに１軍で先発。３回まで１人の走者も出さないパーフェクト投球をみせている。１回は太田賢吾外野手と中飛、岩田幸宏外野手を遊ゴロ、内山壮真捕手を二ゴロと６球で３者凡退。２回は４番・村上宗隆内野手がをフォークボールで空振り三振に打ち取るなど、この回も３人で抑え、３回も３人でピシャリと抑