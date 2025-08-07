元「ＫＡＴ−ＴＵＮ」の赤西仁が７日に自身のＸ（旧ツイッター）を更新。１１月８日に開催が決まったＫＡＴ−ＴＵＮのラストライブ「ＢｒｅａｋｔｈｅＫＡＴ―ＴＵＮ」（千葉・ＺＯＺＯマリンスタジアム）に出演しないことを明言した。自身のファンネーム「Ｊｉｐｓへ」と呼びかけ「ＫＡＴ−ＴＵＮのラストライブに出る予定はありません！！」と投稿した。赤西は３月３１日をもって解散したＫＡＴ−ＴＵＮに１０年まで所