¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤ÎÀ­Åª¥È¥é¥Ö¥ëÈ¯³Ð¤Ë¤è¤ê¡¢1·î¤Ë·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤·¤¿ÃæµïÀµ¹­¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ë¡ÈÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¡É¤À¡£¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡Ù¤¬Èï³²¼Ô½÷À­¤ÎÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤¬ºîÀ®¤·¤¿¡ÈÄÌÃÎ½ñ¡É¤ÎÆâÍÆ¤òÊó¤¸¤¿¤Î¤À¡£¡Ö3·îËö¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤¬È¯É½¤·¤¿Ä´ººÊó¹ð½ñ¤Ç¤Ï¡¢Ãæµï¤µ¤ó¤¬Èï³²¼Ô½÷À­¤Ç¤¢¤ëA»Ò¤µ¤ó¤Ë¡ÈÀ­Ë½ÎÏ¡É¤ò¤Ï¤¿¤é¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ÈÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÃæµï¤µ¤ó¤ÏÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤òÄÌ¤¸¤ÆÈ¿ÏÀ¤·¡¢¾Úµò¤Î³«¼¨¤Ê¤É¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£