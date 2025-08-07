【あす8日（金）全国天気】（ポイント）・九州は前線の大雨に警戒・上空寒気で非常に不安定・東〜北日本は激しい雷雨のおそれ・関東など体温並みの猛暑戻る・熱中症警戒アラートが14県に発表中8日（金）は、本州付近を南下した前線（秋雨前線）が、九州付近に停滞するでしょう。前線の活動は活発で、まず九州では大雨となるおそれがあります。8日夕方までの予想雨量は、多い所で180ミリとなっています。土砂災害、低い土地の浸水、