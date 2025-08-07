福岡俘虜収容所第14分所の跡地に移設された銘板＝7日午前、長崎市連合国の捕虜約200人を収容し、うち8人が原爆の犠牲になったとされる長崎市の「福岡俘虜収容所第14分所」跡地に、当時の被害を説明する銘板が移設された。捕虜の遺族ら15人ほどが7日、式典に出席し「過去を記憶し、未来への絆を築く場所となる」と平和への思いを新たにした。跡地は、昨秋開業した大型商業施設「長崎スタジアムシティ」の敷地内。以前は工場があ