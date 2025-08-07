パリオリンピック女子レスリングで金メダルに輝いた櫻井つぐみさんの妹で、レスリング女子15歳以下の大会でアジアチャンピオンとなった櫻井つきの選手が、茺田知事を表敬訪問しました。8月7日、県庁を訪れた櫻井つきの選手は、7月にキルギスで行われたレスリングU15アジア選手権50kg級で金メダルに輝いたことを茺田知事に報告しました。パリオリンピック金メダリストの姉･つぐみ選手や父親の優史さんも同席し、つきの