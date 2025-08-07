厚生労働省は７日、ＨＩＶ（ヒト免疫不全ウイルス）感染者やエイズ患者に対する診療や介護サービスの提供拒否は「偏見・差別」にあたると明記したエイズ予防指針の改正案を専門家部会に示した。患者らの差別解消につなげる狙いだ。早期診断に向けた検査体制の強化なども盛り込み、２０２５年度中に改正する。ＨＩＶは主に性行為や血液を介して感染し、治療を受けないままでいると、数年〜１０年の無症状期間を経て、エイズを発