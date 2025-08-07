「ロッテ−ソフトバンク」（７日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）オフィシャルスポンサーである青森県三沢市の冠協賛試合「ＴＨＩＳＩＳＭＩＳＡＷＡナイター」として開催し、ロッテファンとして知られる同市出身で女優の奥山かずさ（３１）がファーストピッチセレモニーを行った。奥山は背番号「２６」を付けた黒の限定ユニホーム姿で登場。打者・安田、捕手は三沢市出身の種市が務める中、大きく振りかぶってからの１投