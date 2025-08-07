ＮＨＫ大河ドラマ「べらぼう」に出演中の俳優・木村了（３６）が６日、インスタグラムを更新。この日、４６歳の誕生日を迎えた妻で女優・奥菜恵を、１５歳と１４歳の娘も一緒に家族で祝ったことを明かした。奥菜は２４歳だった２００４年に有名実業家と結婚し、１年半で離婚。０９年に同年齢の会社員と結婚し、二女を授かったが、１２年に別居し、１５年７月に離婚が成立。３６歳だった１６年３月に木村と３度目の結婚をした。