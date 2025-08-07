¥æー¥í·÷£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê³Êº¹Ê©£¶£·¡¢°Ë£·£¹£â£ð½Ì¾®·¹¸þ¼¨¤¹ ¥æー¥í·÷¤Î10Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¡ÊÆüËÜ»þ´Ö18:23»þÅÀ¡Ë¡Ê%¡Ë ¥É¥¤¥Ä2.629 ¥Õ¥é¥ó¥¹3.296¡Ê+67¡Ë ¥¤¥¿¥ê¥¢3.42¡Ê+79¡Ë ¥¹¥Ú¥¤¥ó3.205¡Ê+58¡Ë ¥ª¥é¥ó¥À2.789¡Ê+16¡Ë ¥®¥ê¥·¥ã3.285¡Ê+66¡Ë ¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë3.041¡Ê+41¡Ë ¥Ù¥ë¥®ー3.147¡Ê+52¡Ë ¥ªー¥¹¥È¥ê¥¢2.938¡Ê+31¡Ë ¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É2.