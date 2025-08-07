3月にKアリーナ横浜で開催され、3日間で約5万人を動員した『マイナビ presents The Performance』。10月5日（日）、その登竜門イベント『The Performance Zero』が今年も開催されることが決定した。昨年は、MAZZELやOCTPATHをKアリーナの大舞台へ送り出した同イベント。今年のキャッチコピーは「選ばれし者だけが次の聖地（ステージ）へ」だ。『The Performance』の舞台への切符を手にするため、『The Performance Zero』へと出演