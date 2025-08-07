7月12（土）、13日（日）の2日間、大阪・NHKホールにて、馬場俊英のワンマンライブ＜CLIMAX BAND LIVE＞が開催された。本公演は馬場のデビュー30周年を記念して開催されたライブシリーズの第3弾で、オールタイムからの選りすぐりの楽曲をフルバンド編成で披露する豪華な内容となった。大阪は馬場にとって、長年ラジオ局で番組DJを担当していることもあり、“第二のホーム”のような存在。会場は地元大阪だけでなく全国各地からファ