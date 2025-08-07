¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°ºå¿À¡½ÃæÆü¡Ê2025Ç¯8·î7Æü¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥óD¡Ëºå¿À¡¦ÃæÀîÍ¦ÅÍÊá¼ê¤¬¡¢ÃæÆüÀï¤Î2²ó1»à¤«¤é¤¦¤ì¤·¤¤¥×¥í½éËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¥É¥é1º¸ÏÓ¡¦¶â´Ý¤Î¹â¤áÄ¾µå¤òÁ¯¤ä¤«¤ËºÕ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥×¥í½é¤Î¡Ö5ÈÖ¡¦º¸Íã¡×¤ÇÀèÈ¯¡£Âè1ÂÇÀÊ¤Ë¤¤¤­¤Ê¤ê²÷²»¤ò¶Á¤«¤»¤¿¡£ÃæÀî¤Ï½é²ó¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¤Îº¸Á°ÂÇ¤òÃÆ¤­¡¢Æó¿Ê¤òµö¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤é1»à»°ÎÝ¤È¤µ¤ì¡¢²¬ÎÓ¤ËÀèÀ©¤ÎÆó¥´¥í¤òÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¤Ð¤ó²ó¤Î°ì¿¶¤ê¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£