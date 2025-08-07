Number_i が、8月14日25時からの『オールナイトニッポン』（ニッポン放送ほか）にて生放送でパーソナリティーを担当することが決まった。【写真】Number_i・平野紫耀、モットー明かすグローバルな活躍ぶりを報告2024年元日のデビューからわずか1年で全国ツアーを成功させ、海外の音楽フェスにも出演するなど音楽界で快進撃を続けている、平野紫耀、神宮寺勇太、岸優太の3人からなるグループ・Number_i。9月22日に2nd Full Al