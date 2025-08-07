ÇÐÍ¥¤Î¹â¶¶Ê¸ºÈ¤¬6Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£½Ð±éÃæ¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿Ëè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«¡Ë¤Ç¡¢¼«¿È¤¬±é¤¸¤ë¿ÉÅç·òÂÀÏº¤Î¡È·ëº§¡É¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û·òÂÀÏº¡õ¥á¥¤¥³¤Î¡È·ëº§¡É¤òÊó¹ð¤¹¤ë¹â¶¶Ê¸ºÈ¹â¶¶¤Ï¡Ö·ò¤Á¤ã¤ó·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢6ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè93²ó¤Î»£±ÆÃæ¤Ë»£¤é¤ì¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¤³¤Î²ó¤Ç¤Ï¡¢·òÂÀÏº¤È½÷Í¥¤Î¸¶ºÚÇµ²Ú±é¤¸¤ëÄ«ÅÄ¥á¥¤¥³¤¬¸ß¤¤¤Î»×¤¤¤òÅÁ¤¨¹ç¤¤¡¢·ëº§¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬ÉÁ