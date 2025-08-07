ついに交際が明らかになったトム・クルーズとアナ・デ・アルマス。アナは現在、主演映画『バレリーナ：The World of John Wick』をひっさげ来日中だが、日本に向けて出発する前には、アナの自宅のある米バーモント州で「一緒に素晴らしい休暇を過ごした」そうだ。【動画】アナ・デ・アルマスの『バレリーナ』壮絶アクショントレーニング映像現地時間7月26日の早朝に、米バーモント州ウッドストックにて、手を繋いで歩く姿を、