総合格闘家でUFC世界フライ級15位の朝倉海は7日、自身のSNSを更新。来週に控えたUFC第2戦に向けて仕上がった肉体と、練習パートナーとのツーショット写真を公開。写真と共に「I'm ready!!（準備はできている！）」と投稿した。 ■17日、真価を問われるエリオット戦へ 朝倉は16日（日本時間17日）、米国シカゴのクユナイテッド・センターで開催される「UFC319」で同級11位のティム・エリオット（米国）