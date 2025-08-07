２０１３年ＮＢＡファイナルでＬ・ジェームズ選手が着たマイアミ・ヒートのユニホーム/Angela Weiss/AFP/Getty Images（ＣＮＮ）米プロバスケットボール（ＮＢＡ）のマイアミ・ヒートの元警備員が、数百万ドル相当のチームの記念品を盗み、売却した罪で起訴された。連邦当局が５日に明らかにした。マルコス・トーマス・ペレス被告は、２０１６年から２１年までの５年間マイアミ・ヒートで勤務し、その後２２年から２５年まではＮＢ