熱戦が続く高校野球。いよいよ今度の日曜日は、愛知代表の豊橋中央が西東京代表・日大三高との初戦に臨みます。甲子園初出場の切符を掴んだ、豊橋中央の強さの秘密とは。 【写真を見る】初の甲子園 “話題校歌”の制作秘話に迫る “マイハート”に込めた想い 地元ラーメン店は500円!? 愛知・豊橋中央 豊橋中央ナインを支える学校は、初めての出来事に大忙し！優勝を決めた2日後に訪ねると…「ひとまず多めに（アルプ