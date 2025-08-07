「一般戦」（７日、戸田）古賀智之（３６）＝福岡・１１３期・Ｂ１＝が、２日目８Ｒで５コースから鮮やかなまくり差しで快勝。３戦して２勝、２着１回で得点率トップに立った。Ｓこそコンマ２５で、発順最下位と遅れたが「ペラ的に行き足が弱いのかもしれない。でも、グリップするし、１Ｍもウイリーしていたし、その辺の足はいいです。重さはあるが、こんな感じでいいのかな、と思う」とレース足に自信をのぞかせた。当地実