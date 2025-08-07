¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°ÃæÆü¡½ºå¿À¡Ê£·Æü¡¦¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó£Ä¡Ëºå¿À¡¦ÃæÀîÍ¦ÅÍÊá¼ê¤¬Æ±ÅÀ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿¡££°¡½£±¤Î£²²ó£±»à¡¢ÃæÆü¡¦¶â´Ý¤«¤éº¸Íã¤Ø¥½¥í¡£¹âÂ´£´Ç¯ÌÜ¡¢ÄÌ»»£²£±ÂÇÀÊÌÜ¤Ç¤¦¤ì¤·¤¤¥×¥í£±¹æ¤À¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö£µÈÖ¡¦º¸Íã¡×¤Ç½Ð¾ì¡£½é²ó¤Ï¥Ö¥é¥¤¥È¤Îº¸Á°ÂÇ¤ò¤Ï¤¸¤­¡¢ÆóÎÝ¿ÊÎÝ¤òµö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ËÜ¿¦¤ÏÊá¼ê¡£ºòÇ¯¤Î½©µ¨¥­¥ã¥ó¥×¤«¤é³°Ìî¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¼ãÉð¼Ô¤¬¡¢¥×¥í½é¤Î£µÈÖµ¯ÍÑ¤Ë±þ¤¨¡¢¥ß¥¹¤â¼è¤êÊÖ¤·¤¿¡£