穏やかに死を迎えるにはどうすればいいのか。長年、消化器外科医やホスピス医として勤務し多くのがん患者を看取った小野寺時夫さんの同名書籍を新装復刊した『私はがんで死にたい』（幻冬舎新書）より紹介する――。（第3回）写真＝iStock.com／gorodenkoff※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／gorodenkoff■安らかな死を邪魔する「最大の障害」一般的には次のような人は終末が安らかではありません。その根本的な原因は死を