ファミリーマートは、8月の毎週金曜日、フラッペが100円引きになるセール企画を全国の約1万6,300店で実施する。あわせて、1個買うと1個もらえる『ファミマのおトクリレー』やスイーツのまとめ買いセールなど、お得な企画を実施している。〈毎週金曜日はフラッペが100円引き〉ファミマのフラッペは、8月に年間でもっとも売上が高まる。今回の企画は、本格的な暑さを乗り越える一助として、毎週金曜日を“フラッペフライデー”とし、