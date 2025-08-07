¾¾²¼Þ«Ê¿¡Ê38¡Ë¤¬7Æü¡¢Åìµþ¡¦¥¤¥¤¥Î¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢¹­À¥¤¹¤º¡Ê27¡Ë¤Î¼ç±é¤ÎÆü±Ñ¹çºî±Ç²è¡Ö±ó¤¤»³¤Ê¤ß¤Î¸÷¡×¡ÊÀÐÀî·Ä´ÆÆÄ¡¢9·î5Æü¸ø³«¡Ë´°À®ÈäÏªÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£7·î27Æü¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¸å¡¢½é¤Î¸ø¤Î¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º¸¼êÌô»Ø¤Ë¡¢·ëº§»ØÎØ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Âà¾ì»þ¤Ë¡¢¼èºà¿Ø¤«¤é¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢Æ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£¾¾²¼¤Ï¡¢7·î27Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊ¸½ñ¤òÈ¯É½¡£¡ÖÆÍÁ³¤Î¤´Êó¹ð¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³