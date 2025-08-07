日産自動車が発表した2025年4月〜6月期決算は、純利益が1157億円の赤字だった。リストラや工場封鎖をする方針だが、これで日産は復活できるのか。淑徳大学経営学部の雨宮寛二教授は「旧経営陣が進めてきた拡大路線を見直し、高コスト体質からの脱却が求められている。収益性を高めるには成長戦略も不可欠だ。中国で2025年4月に発売した新型EVにヒントが隠れている」という――。■日産は「再生」できるか日産自動車（日産）が現在