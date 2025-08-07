国土交通省と防衛省、茨城県は、茨城空港の国際線乗り入れ制限をきょう8月7日から撤廃した。航空自衛隊百里基地との共用空港であることから、これまで、月・火・木・金曜の午前7時半から正午までと月曜の午後1時半から9時まで、火・木曜の午後8時から9時まで、水曜の終日には国際線の乗り入れができなかった。さらに、国際線の出発から次の国際線の到着まで1時間の間隔を設けることや、国際線の乗り入れ時間を1時間以内とすること