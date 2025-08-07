17LIVEは、自社で展開するライブコマースソリューション「HandsUP（ハンズアップ）」の支援可能なプラットフォームを、「TikTok」が6月30日に日本でサービスを開始したEC機能「TikTok Shop」まで拡大すると発表した。 ポイントサービス「Ponta」との提携した事例も また、「HandsUP」は、「TikTok Shop」におけるパートナー制度である「TikTok Shop Partner（TSP）」に認定された