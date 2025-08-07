外観が復元された首里城正殿＝6日、那覇市2019年の火災で焼失した首里城正殿（那覇市）の外観の復元に向けた工事や作業が7日までに完了し、風雨から守る仮設の建物「素屋根」内で報道陣に公開された。素屋根は既に解体作業が進められ、順調なら観光客も10月末には、約6年ぶりに正殿の全貌を遠目に見ることができる見通しだ。首里城は19年10月末に出火し、正殿を含む7棟が全焼した。国などは修復に当たり、「見せる復興」に力を