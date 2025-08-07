シンガーソングライターの赤西仁さんが2025年8月7日にXで、元所属先であり解散したばかりのアイドルグループ「KAT-TUN」が開催発表したライブについて、自身の出演有無の予定を明かした。「Break the KAT-TUN」11月開催へKAT-TUNは01年に結成され、その時点では赤西さん・田口淳之介さん・田中聖さん・亀梨和也さん・上田竜也さん・中丸雄一さんの6人組だった。10年に去った赤西さんをはじめ脱退者が続き、近年は3人体制で活動して