青森ねぶた祭に出陣している大型ねぶたに、昨年のねぶた祭で使われ、廃棄されるはずだった材料が再利用されている。廃棄予定だった化粧品を塗料として転用するねぶた師もおり、ゴミを削減し、ねぶた制作に地球環境への配慮を取り入れていく動きとして注目される。（本間理央）水玉模様が入った赤、グラデーションがかかった青――。ねぶた師・福士裕朗さん（４３）（青森市役所ねぶた実行委員会）が今年手がけた大型ねぶたでは