「日本ハム０−２西武」（７日、エスコンフィールド）日本ハムが完封負け。連勝は４でストップし、貯金２２となった。打線が西武投手陣の前に沈黙。四回は無死満塁の絶好機を逃した。先発の今井に７回１安打に封じられ、終盤は継投にかわされた。新庄監督は「今日は２安打で言うことない（笑）」とお手上げの様子。今井を攻略できず「立ってみたいね。今井君のボール、どれだけ切れがあるのか。どれだけスライダーが曲がっ