¿ÁÌî»ÔÌò½ê¡Ê»ñÎÁ¼Ì¿¿¡Ë¿ÁÌî»ÔÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Ï£·Æü¡¢Ç¤´üËþÎ»¡ÊÍèÇ¯£±·î£³£°Æü¡Ë¤ËÈ¼¤¦Æ±»ÔÄ¹Áª¤ò¡¢ÍèÇ¯£±·î£±£¸Æü¹ð¼¨¡¢Æ±£²£µÆüÅê³«É¼¤ÎÆüÄø¤Ç¹Ô¤¦¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±»ÔÄ¹Áª¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢£²´üÌÜ¤Î¹â¶¶¾»ÏÂ»ÔÄ¹¡Ê£¶£¸¡Ë¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¿ÊÂà¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£º£Ç¯£··î£²Æü¸½ºß¤ÎÁªµó»þÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï£±£³Ëü£´£¶£²£´¿Í¡ÊÃË£¶Ëü£·£°£²£¸¿Í¡¢½÷£¶Ëü£·£µ£¹£¶¿Í¡Ë¡£