日本記者クラブで記者会見する伊藤昌亮成蹊大教授＝7日、東京都千代田区メディア論が専門の伊藤昌亮成蹊大教授が7日、東京都内の日本記者クラブで記者会見し、7月の参院選で参政党が議席を大きく増やした背景について、富裕層優遇と貧困層支援で取り残された、世帯年収が400万円前後の「ロウアーミドル（中流の下）」に「日本人ファースト」のスローガンが支持されたと解説した。伊藤氏は、参政の公約が減税推進といった「経済