DeNAの牧秀悟内野手DeNAは7日、牧秀悟内野手が同日に東京都の病院で左手の「左MP関節尺側側副靱帯修復術」の手術を受けたと発表した。MP関節は指の付け根にある関節で、1日に出場選手登録を外れた際に球団は「上半身のコンディション不良」と説明していた。牧は今季、開幕から7月までの全93試合に出場し、打率2割7分7厘、16本塁打、49打点だった。「シーズン中の手術で迷いはあったが、自分を見直せるいい時間になると思う。成