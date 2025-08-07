内閣府は７日、２０２５年度の国内総生産（ＧＤＰ）成長率が、物価変動の影響を除いた実質で前年度比０・７％に下がるとの見通しを示した。１月に閣議決定した試算（１・２％）から０・５ポイント下方修正した。米国の関税政策の影響による貿易量の減少などを通じ、世界経済の成長が鈍化することを織り込んだ。７日の経済財政諮問会議（議長・石破首相）に報告した。内閣府は、国際通貨基金（ＩＭＦ）などの世界経済見通しを基