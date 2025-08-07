６日のＡＢＣテレビ「これ余談なんですけど…」では、アインシュタイン・河井ゆずる、ＧＡＧ・福井俊太郎らが出演し「かまいたちの黒歴史掘り起こしＳＰ！」が放送された。若手時代は尖っていた芸人が多いとの話題の流れで、山内健司について、ビタミンＳ・お兄ちゃんが、「働いてた所を訴えるみたいな話なかった？」と切り出した。山内が「そんな話はアウトです」と却下しようとするも、濱家隆一が立ち上がって爆笑し、山内が