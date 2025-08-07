高知の「よさこい」を万博で！8月22日（金）と23日（土）、大阪・関西万博で「EXPO2025 高知の祭典 WORLD YOSAKOI DAY」が開催される。高知発祥の「よさこい鳴子踊り」とともに、高知で300年以上続く路上での市「街路市（がいろいち）」も楽しめる、高知を五感で体感できるスペシャルイベントだ。2025年、高知での「よさこい祭り」は、8月9日（土）に前夜祭、10日（日）と11日（月・祝）に本番、12日（火）に