5児の父でタレントのつるの剛士（50）が6日、自身のインスタグラムを更新。自画像を描く次男・絢斗くん（9）の様子を公開し、作品を紹介した。【写真】「才能アリ！」つるの剛士が公開した自画像描く息子の作品※2、3枚目「妻から便り。息子が静かだなあと思ったら、、」とつづり、タブレットで自分の顔を見ながら筆を執る次男の姿をアップ。「自画像を描いていた」と明かし、作品を紹介した。独特なタッチで描かれた作品は