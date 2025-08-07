J-WAVE「SPARK」は7日、ナビゲーターの「三代目JSOULBROTHERS」の今市隆二（38）が当面の間出演を見合わせると公式サイトで発表した。今市は7月31日に脅迫と暴行の疑いで書類送検され、1日、所属事務所「LDH」を通じ、当面の間活動を自粛すると発表した。「自己の行動を深く反省し、これまでの自分を見つめなおす機会とすることを決意しております」とコメントしていた。番組サイトでは「毎週木曜日24:00〜25:00放送の