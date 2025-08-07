静岡県湖西市のスーパーマーケットで、約5,000円相当の食料品を万引きしたとして、55歳の無職の女が警察に現行犯逮捕されました。万引きした食品の3分の2がアイスクリームだったということです。 窃盗の疑いで現行犯逮捕されたのは、湖西市太田の無職の女(55)です。容疑者の女は8月7日午前10時頃、湖西市新居町のスーパーマーケットで、パックごはんや果物、アイスクリームなど