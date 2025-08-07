¹­Åç¸©Ê¡»³»Ô¤ÇÉû¶ÈÌ¾ÌÜ¤Ç¸½¶â¤ò¿¶¤ê¹þ¤Þ¤»¤ëÆÃ¼ìº¾µ½¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¹­Åç¸©·Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È£··î¡¢¹­Åç¸©Ê¡»³»Ô¤Ë½»¤à£²£°ÂåÃËÀ­¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò±ÜÍ÷Ãæ¡¢¡ÖÉû¶È¡¢ÌÙ¤«¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Î¹­¹ð¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¹­¹ð¤ò±ÜÍ÷¤¹¤ë¤È£Ì£É£Î£Å¤ËÍ¶Æ³¤µ¤ì¡¢ÀìÍÑ¤Î¥¢¥×¥ê¤Ê¤É¤ò¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¤¹¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤ò¼õ¤±¡¢Æ°²è»ëÄ°¤¹¤ë¤ÈÊó½·¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ëÉû¶È¤ò¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ Éû¶È¤ò»Ï¤á¤ë¤Ë¤Ï¡¢»ñ»º´ÉÍý¥µ¥¤¥È¤ËÅÐÏ¿¤¹¤ë¤³¤È