アメリカのトランプ政権による相互関税が7日に発動されたことを巡り、合意内容について日本とアメリカで認識が食い違っているとして、野党各党のトップが相次いで政府を批判した。相互関税を巡る日米について、日本政府は、これまでの関税が15％未満の品目は15％に、15％を超えるものは上乗せの対象外としているが、6日に公表されたアメリカの官報では、日本からの全ての輸入品に15％の相互関税を上乗せして課すと記載している。立