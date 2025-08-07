¸üÏ«Áê°¸¤Æ¤ÎÍ×Ë¾½ñ¤òÄó½Ð¤¹¤ë¹¾¸ý¼Â¤µ¤ó¡Ê±¦Ã¼¡Ë¤é¡á7Æü¸á¸å¡¢¸üÏ«¾ÊÀº¿À¼À´µ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ë1¥«·î°Ê¾å°åÎÅÊÝ¸îÆþ±¡¤µ¤»¤é¤ì¤¿ÃËÀ­¤¬ÊóÆÁ²ñ±§ÅÔµÜÉÂ±¡¡Ê±§ÅÔµÜ»Ô¡Ë¤òÁÊ¤¨¤¿ÁÊ¾Ù¤Ç¡¢°ãË¡Æþ±¡¤òÇ§¤áÉÂ±¡¤ËÂ»³²Çå½þ¤òÌ¿¤¸¤¿±§ÅÔµÜÃÏºÛÈ½·è¤¬³ÎÄê¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¸¶¹ð¤äÊÛ¸î»Î¤é¤¬7Æü¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤òË¬¤ì¡¢Á´¹ñ¤ÎÀº¿À²ÊÉÂ±¡¤Ë¼ÂÂÖÄ´ºº¤ò¹Ô¤¦¤è¤¦µá¤á¸üÏ«Áê°¸¤Æ¤ÎÍ×Ë¾½ñ¤òÄó½Ð¤·¤¿¡£Æþ±¡¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿°å»Õ¤ò½èÊ¬¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢È´¤­ÂÇ¤ÁÄ´ºº¤Î