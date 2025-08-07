¥Ë¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥× > ¹ñÆâ¥Ë¥å¡¼¥¹ > ¼Ò²ñ¥Ë¥å¡¼¥¹ > ±èÀþ²Ð»ö¤Î±Æ¶Á¤Ç±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¡¢±¿Å¾ºÆ³« Åì³¤Æ»¿·´´Àþ »þ»ö¥Ë¥å¡¼¥¹ Åì³¤¥Æ¥ì¥Ó ±èÀþ²Ð»ö¤Î±Æ¶Á¤Ç±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¡¢±¿Å¾ºÆ³« 2025Ç¯8·î7Æü 18»þ9Ê¬ ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë by ¥é¥¤¥Ö¥É¥¢¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô ¤¶¤Ã¤¯¤ê¸À¤¦¤È 7Æü¤Ë»°Åç±Ø¡Á¿·ÉÙ»Î±Ø´Ö¤Ç±èÀþ²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¤¿Åì³¤Æ»¿·´´Àþ °ìÉô¶è´Ö¤Ç±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Æ±Æü¸á¸å6»þ5Ê¬¤Ë±¿Å¾¤òºÆ³«¤·¤¿ µ»ö¤òÆÉ¤à ¤ª¤¹¤¹¤áµ»ö ¡Ú¹Ã»Ò±à¡Û¹ÎÍÀï¸å¤Îà°®¼êµñÈÝá¤¬£Ó£Î£Ó¾å¤ÇÂçÏÀÁè¡¡Ë½ÎÏ»ö°Æ¤ÎÍ¾ÇÈ¤µ¤é¤Ë¹¤¬¤ë 2025Ç¯8·î8Æü 0»þ33Ê¬ ÀõÌî¤æ¤¦»Ò¡¢Êì¤ÎÌ¿¤Î²¸¿Í¤È30Ç¯¤Ö¤ê¤Î¡ÈºÆ²ñÈþÃÌ¡É¤ÎÎ¢¤Ç²»¿®ÉÔÄÌ¤À¤Ã¤¿»ö¼Â¤Ë»ëÄ°¼Ô¥¢Á³ 2025Ç¯8·î7Æü 16»þ0Ê¬ ¡ÖÌë¹¹¤±¤Þ¤ÇÕÈÀ¼¤¬¡Ä¡×ÃæÂ¼¼Ç´å¡¢¡ÖÊÌ¤ì¤¿¡×°¦¿ÍA¤µ¤ó¤È¡È¼Â²È¤ÇÃÂÀ¸Æü¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡É¤ò³«ºÅ¡Ä»°ÅÄ´²»Ò¤ò¥Ï¥é¥Ï¥é¤µ¤»¤ë¡Ö¤Þ¤¿¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤¿µ¿ÏÇ¡×¤Î¼Â¾ð 2025Ç¯8·î7Æü 16»þ43Ê¬ ¸µÊüÁ÷ºî²È¡¡Ê¸½Õ¤¬Êó¤¸¤¿ÃæµïÀµ¹»á¤ÎÈ¯¸À¤Ë¡ÖÅÇ¤µ¤¤ò³Ð¤¨¤¿¡× 2025Ç¯8·î7Æü 15»þ53Ê¬ Â®Êó¡Ö¤ª¤à¤Ä¤Î¤ß¤Î½÷¤Î»Ò¤òÊÝ¸î¤·¤Æ¤¤¤ë¡×ÍÄ¤¤Ì¼¤ò¼«Âð¤ËÃÖ¤µî¤ê¡Ä¼«±Ò´±¤ÎÉã¿Æ¤ÈÊì¿Æ¤òÂáÊá¡¡»¥ËÚ»Ô 2025Ç¯8·î7Æü 11»þ43Ê¬