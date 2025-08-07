·¤²¼²°¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯8·î7Æü¤«¤éÀèÃå¤Ç¡Ö¥È¥é¥Ù¥ëÄß¤ê²¼¤²¥Ý¡¼¥Á¡×¤¬¤â¤é¤¨¤ë¤ªÆÀ¤Ê¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½É¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÍ­¸ú³èÍÑ¤Ç¤­¤ë»Å³Ý¤±¤¬♡º£¤Ê¤é¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç4400±ß°Ê¾å¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡Ö¥È¥é¥Ù¥ëÄß¤ê²¼¤²¥Ý¡¼¥Á¡×¤¬¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£ÀöÌÌÍÑ¶ñ¤ä¥á¥¤¥¯ÍÑÉÊ¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Ê¤É¤Î¾®ÊªÎà¤ò¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ë¼ýÇ¼¤Ç¤­¤ë¡¢¥È¥é¥Ù¥ëÍÑ¥Ý¡¼¥Á¡£ÉÕÂ°¤Î¥Õ¥Ã¥¯¤ò»È¤¨