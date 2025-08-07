3連休にかけても大雨に警戒が必要です。九州は活発な雨雲がかかり続け、警報級の大雨となる恐れがあります。10日(日)から11日(月・山の日)は前線が北上し、北陸など日本海側で再び大雨となるでしょう。今日7日午前中は石川県で線状降水帯が発生午後は九州で猛烈な雨今日7日(木)は低気圧が北日本に近づき、前線が本州付近を南下しています。明け方には石川県加賀で線状降水帯が発生しました。金沢市では13時10分までの12時間雨