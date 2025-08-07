将棋の福間香奈清麗＝女王、女流王座、女流名人、女流王位、倉敷藤花＝が７日、神奈川・箱根町の「山のホテル」で第７期清麗戦五番勝負第３局に臨み、挑戦者の渡部愛女流四段を９２手で下した。３連勝で４期連続６度目の戴冠を果たし、女流六冠を維持した。後手の福間は８手目で飛車を５筋に据え、ゴキゲン中飛車の戦型を選択した。両者とも８筋に玉を据えて美濃囲いとし、先手・渡部が４１手目で３筋の歩をぶつけて開戦。しか