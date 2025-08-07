積乱雲は現在、熊本県付近で発達した雨雲がかかっているようです。鹿児島県内では熊本との県境付近に発達した雨雲が見られています。しています。予想天気図 前線の動きは？ 7日夜の予想天気図では、前線が9日（土）にかけて九州付近に停滞する見込みです。この前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んで大気の状態が不安定となるでしょう。 気象台から情報が出ています。8日の夕方までに薩摩地方は180ミリ、大隅地方は120ミリ